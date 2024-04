Ubriaco molesta una donna e il passeggero di un bus, bloccato dai carabinieri

Prima se l'è presa con una donna, molestata mentre stava passeggiando a pochi passi da lui, poi con uno straniero che si trovava a bordo dell'autobus della Mom sulla linea 55 su cui era appena salito, per tentare di dileguarsi. Sono dovute intervenire due pattuglie dei carabinieri ieri sera, 2 aprile, poco dopo le 20 in via Roma a Treviso per bloccare un 32enne italiano, completamente ubriaco e protagonista di questo episodio. L'uomo è stato accompagnato nella caserma di via Cornarotta a Treviso dove è stato identificato e poi rilasciato. Nei suoi confronti non sono ancora state presentate querele dalle vittime del suo comportamento (entrambi sono rimasti illesi) ma non è da escludere che possa provvedere la stessa azienda di trasporti Mom. Intanto nella mattinata di oggi, 3 aprile, due agenti della polizia locale, con l'unica cinofila, è intervenuta per fermare e accompagnare in comando uno straniero, già sottoposto in passato a Tso, che stava urlando frasi sconnesse ai passanti.

«Mi è stato raccontato dall'autista che ieri sera alle 20, quando era fermo alla fermata, stava facendo salire degli utenti e in quel momento sono saliti anche due personaggi che sembravano alterati» ha commentato il presidente di Mom, Giacomo Colladon, al microfono di Antenna Tre Nordest «non hanno fatto cose particolari all'interno dell'autobus ma dopo pochi secondi sono arrivati i carabinieri e li han portati via. L'autista non ha visto più di tanto perchè all'interno del bus non è successo nulla». Da qualche tempo Mom ha attivato nella zona di via Roma, da sempre la più calda, un servizio di vigilanza privata. «Lo abbiamo visto anche un mese fa, noi cerchiamo di creare una situazione di sicurezza per i nostri utenti, lo facciamo con le forze dell'ordine e la polizia locale che sono sempre disponibili ma lo facciamo anche con personale privato che ingaggiamo direttamente noi» ha aggiunto Colladon «noi abbiamo i nostri problemi su tutta l'area del nostro servizio, ci sono aree più turbolente rispetto ad altre, cerchiamo di gestirle nel miglior modo possibile».