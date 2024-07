Saluto romano e poi le botte, condannati tre appartenenti all'estrema destra trevigiana

Quattro aderenti all'estrema destra trevigiana, tutti facenti parte della curva del Treviso, si erano resi protagonisti di un fatto di cronaca accaduto nel maggio del 2020 all'interno del "Indimenticabile Caffé" di Piazzale Burchiellati a Treviso. I quattro erano entrati nel locale e uno di loro aveva fatto il saluto romano, inneggiando ad alta voce al regime nazista con un sonoro "Heil Hitler". Poi tre di loro avrebbero aggredito altri due giovani e se la sarebbero presa con un cliente seduto in uno dei tavolini all'aperto. Oggi i giovani, tutti difesi dall'avvocato Giovanni Adami, sono comparsi per il processo in cui erano accusati di lesioni e di apologia del fascismo. I tre che hanno causato il pandemonio all'interno del bar sono stati condannati a 8 mesi di reclusione. Il quarto è stato invece assolto: il gesto, secondo l'avvocato difensore, non rappresenterebbe apologia del regime fascista né avrebbe contenuti discriminatori dal punto di vista razziale. Le motivazioni della sentenza saranno depositate fra 90 giorni.

Il fatto era avvenuto nella notte del 24 maggio del 2020. Gli agenti delle volanti della Questura, dopo l'allarme giunto al centralino del 113, erano stati costretti ad intervenire su richiesta di due giovani avventori del bar che avevano raccontato di essere stati aggrediti per futili motivi da un gruppetto di altri clienti presenti all’interno del locale e verosimilmente riconducibili ad ambienti dell’estrema destra trevigiana. Nei giorni successivi le vittime del pestaggio, che non appartengono agli ambienti dell’antagonismo trevigiano, avevano messo nero su bianco una denuncia-querela per l'aggressione subita, depositando anche i referti medici del pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso, con prognosi rispettivamente di 3 e 10 giorni.

Entrambe le vittime dell'aggressione hanno riferito di essere stati aggrediti con pugni e calci senza un apparente motivo, forse per il solo fatto di aver rivolto lo sguardo ad un ragazzo del gruppo “di destra” che entrando nel locale, aveva attirato la loro attenzione per aver esordito ad alta voce con il saluto romano. Le indagini, che sono state condotte dalla Digos di Treviso, avevano portato una settimana dopo alla denuncia dei quattro, noti per la loro militanza in seno ai movimenti della locale destra radicale e appartenenti alla componente ultras della tifoseria del Treviso Calcio.