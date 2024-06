Picchiano e riducono in fin di vita un imprenditore, restano in carcere tre dei cinque arrestati

Tre dei cinque giovani, residenti o domiciliati in provincia di Treviso, responsabili dell'aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 giugno ai danni dell'imprenditore giapponese Shimpei Tominaga restano in carcere. Il gip di Udine Carlotta Silva ha disposto oggi, 25 giugno, la misura cautelare detentiva per Samuele Battistella, che abita a Mareno di Piave, Daniele Wedam e Abdallah Djoumaa, residenti a Conegliano. Per Ivan Boklac e Oleksandr Vitaliyovich Petrov, entrambi ucraini e residenti a Pescara, il giudice ha disposto il divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia.

Intanto sono arrivati nel capoluogo friulano la moglie e il figlio 13enne di Tominaga. In queste ore si starebbero facendo gli ultimi esami per accertare lo stato di morte cerebrale del 56enne. La diagnosi di morte si esegue con un elettrocardiogramma in maniera continuativa per 20 minuti. La commissione è costituita da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurofisiopatologo. I membri sottoporranno il paziente a tre prove distinte da ripetersi due volte, tra cui un elettroencefalogramma della durata di 30 minuti, con il paziente libero da effetti farmacologici che influiscano sullo stato di coscienza. Per Battistella, Daniele Wedam e Abdallah Djoumaa, in caso di decesso della vittima, l'imputazione si farebbe allora molto più pesante, passando da lesioni personali gravissime a omicidio preterintenzionale. Per tutti e cinque, comunque, è stata formulata la contestazione di rissa aggravata.

Secondo le indagini i giovani farebbero parte di una banda delinquenziale che avrebbe agito in tutto il territorio del triveneto e che ha alle spalle piccoli furti e persino una rapina. L'episodio più è avvenuto l'11 novembre 2022 a Conegliano. Dopo mesi di indagini i carabinieri avevano individuato Abdallah Djouamaa, 22enne ora residente a Conegliano. Gli investigatori l'hanno ritenuto responsabile, in concorso con Samuele Battistella, ventenne di Mareno di Piave, dell'aggressione del titolare del bar “Tribeca”, accaduta in un parco nel quartiere di Lourdes. Un furto di 2 mila euro per rubare l'incasso, sfociato in rapina. I due, che all'epoca dell'aggressione al barista avevano 18 e 20 anni, avevano seguito il titolare dell'esercizio pubblico prendendolo a cazzotti in un parco e gli avevano rubato l'incasso della giornata. Nel pestaggio l'indiano aveva riportato una costola incrinata e delle lesioni per una prognosi di 15 giorni. Poco prima avrebbero invece preso a bottigliate un altro uomo che avevano incontrato in un bar sempre di notte. Per quell'episodio sono a processo e hanno scelto il rito abbreviato con relativo sconto di pena pari ad un terzo. L'udienza sarà celebrata il 2 luglio.