Aggredito nella notte lotta tra la vita e la morte, arrestati cinque giovani trevigani

Sono tutti trevigiani, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, gli arrestati per la violenta aggressione avvenuta ieri notte in pieno centro a Udine, in via Pelliccerie. La vittima è un 56enne giapponese, molto noto in città. L'uomo, ricoverato in ospedale in codice rosso, lotta tra la vita e la morte.

Secondo quanto si è appreso intorno alle 3 della notte tra il 21 e il 22 giugno il 56enne avrebbe difeso un ragazzo ferito in un rissa. Avrebbe chiesto di abbassare i toni al gruppo dei trevigiani e di smetterla. A quel punto è stato aggredito e raggiunto al volto da un pugno. Il cinquantaseienne è caduto a terra e ha sbattuto violentemente la testa riportando gravi fratture: il personale sanitario intervenuto nell’arco di pochi minuti sul luogo dell’accaduto si è subito reso conto delle condizioni disperate in cui versava l’uomo, portato in codice rosso all’ospedale.

La Polizia accorsa sul posto ha arrestato i cinque giovani, cittadini italiani e di origine straniera residenti in provincia di Treviso, tutti coinvolti nella vicenda. L'accusa al momento è di lesioni personali gravissime. Secondo una prima ricostruzione sarebbero stati ubriachi quando hanno preso di mira l'uomo. Uno di loro avrebbe colpito con un pugno l'uomo che è caduto e ha battuto la testa a terra riportando fratture craniche multiple. Mentre il 56enne veniva soccorso e portato in ospedale i cinque sono finiti in manette. Le loro posizioni, passate al setaccio dagli agenti della Squadra Mobile, si sarebbero fatte pesanti. Al vaglio ci sono anche altri cinque giovani, la cui situazione è attualmente oggetto di indagine che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona e sentendo alcuni testimoni.