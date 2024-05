Airbag difettosi, 600mila Citroën e DS richiamate ma non ci sono ricambi

A Treviso, così come in tutta Italia, è scoppiato il caso Citroën e Ds Automobiles, con i proprietari dei modelli di Citroën C3 prodotte dal 9 aprile 2009 al 20 febbraio 2017 e Ds3 prodotte dal 26 giugno 2009 al 30 maggio 2019 hanno ricevuto una raccomandata che intima loro di “Sospendere immediatamente la guida del veicolo", perché l’airbag di tipo Takata è difettoso e potrebbe esserci il pericolo di “gravi lesioni o morte”.

Agli uffici di Adiconsum sono già arrivate diverse segnalazioni di cittadini che, seguendo la procedura indicata da Citroën e Ds, si sono recati nelle officine autorizzate scoprendo però la mancanza dei ricambi necessari, l’impossibilità di avere una data certa per la messa in sicurezza delle auto e il non funzionamento delle procedure per ottenere un ristoro attraverso un voucher o la fornitura di un'auto sostitutiva. Il fermo riguarda 599.772 veicoli (491.171 Citroen C3 e 108.601 DS3). Il motivo del blocco è dovuto alle sostanze chimiche contenute negli airbag Takata dei modelli interessati che “potrebbero deteriorarsi nel tempo, esponendo il guidatore e il passeggero al rischio di rottura del dispositivo di gonfiaggio dell’Airbag con una forza eccessiva in caso di incidente, in grado di provocare gravi lesioni o morte”.

Il caso

Tra le tante segnalazioni arrivate in redazione, un nostro lettore racconta come, da lunedì prossimo, 27 maggio, sua moglie (insegnante di sostegno in una scuola media della Marca) non potrà più usare l'auto per andare a scuola, lasciando quindi gli alunni senza insegnante negli ultimi giorni dell'anno scolastico. «Abbiamo ricevuto la raccomandata inviata dal Gruppo Stellantis lo scorso 19 maggio - spiega M.P. -. Nonostante mia moglie sia libera di usare l’auto (polizia o carabinieri non avrebbero motivo per fermarla o multarla), se qualcuno ci venisse addosso causando lo scoppio degli airbag difettosi e i conseguenti danni fisici o morte, la compagnia assicuratrice potrebbe rifiutarsi di risarcire completamente il danno attribuendone a noi una buona parte di responsabilità per aver circolato consapevoli del problema». Rivoltisi al concessionario dove l'auto era stata acquistata, alla coppia è stato detto che non erano disponibili auto di cortesia, né erano previsti rimborsi per eventuali noleggi d'auto «Inoltre mi dicono che fino a quando non riceverò uno speciale codice da Citroen o da Gruppo Psa Italia e non sarò in grado di portarglielo, non possono procedere a ordinare i pezzi di ricambio necessari per intervenire sulla mia auto e metterla in sicurezza. Alla domanda quando riceverò questo codice, il silenzio: 1 mese 2-3 6 mesi, non si sa. Trovo il comportamento di Citroen e del gruppo a cui appartiene indecente, vergognoso e fraudolento nonché lesivo nei confronti della mia famiglia dove se non troviamo un alternativa che permetta a mia moglie di andare a lavoro rischia chiaramente di venire licenziata» conclude il nostro lettore.