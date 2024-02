Ragazzo 16enne finisce in coma etilico a Capodanno, bar stangato dalla Questura

Alcolici e superalcolici serviti liberamente ai minorenni, come nulla fosse, nella notte di Capodanno. E' per questo motivo che la Questura di Treviso, con un'ordinanza firmata dalla Questora Manuela De Bernardin Stadoan, ha imposto la chiusura per cinque giorni, a partire da ieri, 14 febbraio, al bar "98", in base all'articolo 100 del Tulps. La notte di San Silvestro un 16enne era stato soccorso dal Suem 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso perchè finito in coma etilico, a causa dei troppi drink trangugiati all'interno del bar. Il locale però, in base a quanto ricostruito dagli ispettori della sezione amministrativa della Questura, avrebbe servito alcolici a minorenni per tutta la serata di Capodanno, molti tra i 15 e i 17 anni, come riferito da alcuni testimoni. L'intenzione della Questura è quella di avviare un giro di vite in materia, aumentando i controlli nei locali del centro storico, sensibilizzando i gestori. «Il provvedimento si è reso necessario soprattutto per tutelare in via preventiva e cautelare gli interessi pubblici primari quali la sicurezza e l'ordine pubblico» recita un comunicato della Questura di Treviso «intesi in senso ampio anche come sicurezza alla salute e al benessere della collettività. Seguirà la messa in campo di ulteriori dispositivi ed iniziative da parte della Questura di Treviso nei confronti dei locali ed esercizi pubblici del trevigiano, tese a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, nonchè a garantire in primis la sicurezza nel settore della somministrazione di alimenti e bevande con lo scopo di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica».