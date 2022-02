Allarme criminalità a Treviso, scatta l'interrogazione al ministro Lamorgese

«E’ un vero e proprio allarme criminalità quello che denunciano i tanti cittadini e da tempo, nella provincia di Treviso. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione al min. dell’Interno per capire quali misure intenda intraprendere per garantire agli abitanti e residenti maggiori livelli di sicurezza e se sia in previsione il rinforzamento degli organici delle forze di Polizia. E’necessario intervenire quanto primo anche in ausilio agli agenti che presidiano e tutelano le nostre comunità. Non possiamo assistere giornalmente a furti ed atti vandalici, servono maggiori tutele e garanzie». Così il deputato della Lega Giuseppe Paolin, firmatario dell’interrogazione.