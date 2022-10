Delusione d'amore, 32enne tenta il suicidio: salvato dalla sorella

Ha lasciato un biglietto in casa, annunciando la sua intenzione, terribile, di farla finita a causa di una grande delusione amorosa. A tentare il gesto estremo, nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 ottobre, è stato un 32enne che è stato salvato in extremis dall'intervento della sorella che ha letto il messaggio e si è subito messo a cercare il fratello. L'uomo si trovava all'interno dell'abitacolo della sua auto, in garage, tentando il suicidio con i fumi di scarico della vettura. La donna ha subito lanciato l'allarme al Suem e ai carabinieri che sono intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso. Il 32enne non ha riportato lesioni e non è in pericolo di vita.