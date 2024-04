Tribunale, il presidente lascia per andare in pensione

C'era il "gotha" del mondo giudiziario, dai suoi due predecessori alla guida del Tribunale ai comandanti delle Forze dell'Ordine, dai vertici della Camera Penale ai giudici ai pubblici ministeri, tanti avvocati oltre la sindaco Mario Conte, alla festa di "addio" organizzata per salutare Antonello Maria Maria Fabbro che dal 2 maggio prossimo andrà in pensione e si congederà dalla presidenza del "palazzaccio" trevigiano.

Fabbro lascia la carica dopo oltre 4 anni. 65 anni, originario di Zoppola (in Provincia di Pordenone) Fabbro è stato dal 2010 presidente di sezione civile. Nella metà degli anni Novanta è stato prima giudice delle indagini preliminari e successivamente pubblico ministero a Pordenone, in una stagione che lo vide impegnato un prima linea in quelle che sono passate alla storia come le inchieste della tangentopoli friulana. Da giudice civile ha lavorato oltre che a Treviso (per 22 anni) anche a Conegliano.

«Lascio un Tribunale in ottime condizioni - ha detto Fabbro - molto unito nel comune obiettivo di fornire alla cittadinanza il miglior servizio possibile. Resta, come punto dolente, il tema della pianta organiza che per quanto riguarda i giudici e gli amministrativi presenta delle significative scoperture che complicano il lavoro. La soluzione resta quella di investire nel sistema giustizia ma è un tema molto complesso che mi pare non vada molto d'accordo con la finanza pubblica». La nomina del nuovo presidente avverrà non prima dell'inizio dell'anno prossimo. Nel frattempo la direzione del Tribunale sarà affidata al presidente della sezione fallimentare Bruno Casciarri.