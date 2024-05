Anziani coniugi affidano tutti i loro risparmi ad un assicuratore: spariti 145mila euro

Era un agente assicurativo ma anche il classico "amico di famiglia" che due coppie di anziani coniugi invitavano a pranzo a cena e a cui avevano affidato i risparmi di una vita, 145 euro circa. L'assicuratore però, quei denari frutto di anni di lavoro e fatica, se li è intascati: aveva promesso di investirli in prodotti assicurativi, con ottimi rendimenti. Macchè. I truffati, una volta scoperto il guaio in cui si erano cacciati, non hanno potuto far altro che rivolgersi alla Guardia di Finanza: le fiamme gialle hanno accertato che l'agente aveva ottenuto dagli anziani, dopo aver ottenuto nel tempo la fiducia delle vittime, la sottoscrizione di moduli precompilati, apparentemente intestati a importanti compagnie assicurative di cui affermava essere il gestore patrimoniale. In seguito, ha ottenuto il pagamento delle polizze attraverso assegni privi del beneficiario, su cui ha apposto il proprio nome, consegnando loro falsi resoconti e attestazioni della sussistenza degli investimenti e del loro valore, inducendo così in errore le vittime circa la reale natura delle operazioni effettuate. Grazie agli accertamenti bancari eseguiti dalle Fiamme Gialle e all’approfondimento di alcune segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, è stato possibile dimostrare che i 145 mila euro, ricevuti dall’indagato e transitati sui conti correnti personali, erano stati spesi per finalità private.

L’agente, pertanto, è stato denunciato dai finanzieri del Gruppo di Treviso alla locale Procura della Repubblica, per i reati di truffa, aggravata dal danno di rilevante entità, e sostituzione di persona. La Procura della Repubblica di Treviso, alla luce del quadro indiziario, dopo aver disposto la conclusione delle indagini preliminari, ha chiesto e ottenuto la citazione a giudizio dell’agente assicurativo. I proventi illeciti ottenuti, invece, insieme ad altri compensi non dichiarati, sono stati sottoposti a tassazione, con il recupero di imposte per circa 150 mila euro e il disconoscimento del regime contabile “forfetario”, a cui il contribuente aderiva. Contestualmente, il professionista è stato radiato dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

"L’operazione della Guardia di Finanza di Treviso" si legge in un comunicato diramato dal comando provinciale "è stata finalizzata a tutelare il risparmio e gli investimenti, fattori fondamentali per lo sviluppo equilibrato del Paese, potendo essi generare benefici per la collettività nel suo complesso, attraverso il trasferimento delle risorse dalle famiglie risparmiatrici verso imprenditori e aziende".