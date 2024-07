Anziano si allontana da casa e scompare, ricerche lungo il Sile

Ore di angoscia e apprensione in via Lungosile Mattei a Treviso: dal pomeriggio di ieri, lunedì 1º luglio, sono in corso le ricerche di un 80enne residente in zona e affetto da problemi di salute. Allontanatosi da casa, l'uomo non ha più fatto ritorno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A dare per prima l'allarme, verso le 15.30 di lunedì pomeriggio, è stata una vicina di casa dell'anziano. Da quel momento sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e volontari della Protezione civile. Per tutta la notte i soccorritori hanno scandagliato la zona alla ricerca del pensionato, senza però riuscire a rintracciarlo. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato il Sile e monitorato le centrali lungo il fiume: il sospetto è che l'uomo possa aver compiuto un gesto estremo tuffandosi nelle acque del fiume, ingrossato dal maltempo delle scorse ore. Polizia e volontari della Protezione civile sono invece alle prese con le ricerche in superficie. Nelle scorse ore sono state impiegate anche due unità cinofile nelle strade vicine a via Lungosile Mattei nella speranza di poter ritrovare l'anziano.

Per ora tutte le ipotesi sulle ragioni che hanno spinto l'uomo a far perdere le sue tracce restano aperte ma più passano le ore e più aumenta l'apprensione per le sue condizioni.