Tragedie sulle nostre strade, la Procura apre due fascicoli

La Procura di Treviso ha aperto due fascicoli su altrettanti incidenti stradali mortali che hanno insanguinato le strade della Marca nel corso dell'ultimo week end. Ad essere iscritti nel registro degli indagati sono i conducenti che nella notte tra venerdi e sabato e nella giornata di ieri, 20 agosto, avrebbero causato i due tragici schianti in cui hanno persono la vita rispettivamente Sebastiano Marson, un 22enne residente a San Biagio di Callalta, e Mario Bittante, 64enne di Asolo, deceduto mentre era alla guida del suo scooter. Si tratta nel primo caso di uno straniero di 24 anni e nel secondo di una 23enne residente a Bassano Grappa. Oltre ad aver disposto nei loro confronti gli esami tossicologici, i magistrati trevigiani hanno sequestrato i mezzi incidentati e disposto una perizia cinematica.

Sebastiano Marson è morto in un sinistro accaduto verso le 2.30 di sabato in via Argine San Marco a San Biagio di Callalta, al confine con il comune di Zenson di Piave. Il 23enne, alla guida di una Volkswagen Golf stava viaggiando da San Donà di Piave verso casa quando si è scontrato contro un furgone Fiat Doblò guidato da un 24enne straniero. Violentissimo l'impatto tra i due veicoli lungo l'argine: il 22enne ha perso la vita sul colpo mentre il 24enne A.N., alla guida del furgone, è stato ricoverato in ospedale, non in pericolo di vita.

Mario Bittante ha invece perso la vita in Via Valcavasia lungo la strada provinciale 26 a Pederobba, quando una una Mazda serie 5, guidata dalla 23enne, si è schiantata frontalmente contro lo scooter, che procedeva verso Possagno, a bordo del quale si trovava anche la compagna dell'uomo, M.D. di 58 anni, che si trova, in gravi condizioni, ricoverata presso l'ospedale di Treviso.