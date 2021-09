Locale affollato con 120 persone, zero distanze e poche mascherine: scatta la chiusura

Intervento degli agenti della Questura di Treviso, divisione amministrativa e anticrimine, e dei vigili del fuoco all'Aqua lounge disco bar, in Fonderia. Numerose violazioni della normativa anti-Covid: presente il doppio delle persone consentite, sia ai tavoli che in piedi ma quasi tutti erano dotati di green pass. Per cinque giorni l'attività resterà sospesa