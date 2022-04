Reati contro la persona, una 51enne finisce agli arresti domiciliari

Due arresti operati nelle ultime ore dai Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso, a carico di altrettanti destinatari di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Un 35enne di origini ghanesi, destinatario di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza, è stato rintracciato e associato al carcere di Treviso dai Carabinieri della Compagnia di Conegliano. Lo straniero dovrà scontare 2 anni di reclusione per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti commessi nel 2020 a Vicenza. Agli arresti domiciliari, su ordine della Procura trevigiana, è stata invece posta dai Carabinieri di Montebelluna una 51enne dell'Est Europa che dovrà scontare una pena residua di 5 mesi per reati contro la persona commessi nel 2018.