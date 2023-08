Garage trasformato in bazar della droga, due arrestati

Erano giorni che i carabinieri del nucleo operativo radio mobile di Treviso tenevano sotto controllo un garage nella zona di via Pisa dove si registravano strani giri. Una via vai di persone che ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. Dopo un'attività di osservazione durata poco meno di una settimana l'altro ieri, martedì 29 agosto, è scattata la trappola tesa dei militari dell'Arma nei confronti di Franci Cipi, un 30enne di origine albanese, e di Veronica Bizzaglia, una trevigiana di 36 anni. I due, nel corso della serata, sono stati arrestati in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti. All'interno del ricovero per auto, di proprietà dei genitori di lei, sono stati ritrovati bel sei chili di marijuana e alcune dosi di cocaina. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno denunciato anche uno dei loro clienti, sorpreso mentre stava acquistando della droga.

La marijuana era divisi in pacchi, pronta per essere venduta, così come la "polvere bianca", già confezionata in sacchetti di cellophane. La coppia risulta essere incensurata ma Cini avrebbe pendente sulla sue testa un procedimento penale per maltrattamenti, reato che avrebbe commesso nei confronti della ex compagna.

Il 30enne e la 36enne si trovano attualmente dietro le sbarre, reclusi nel carcere trevigiano di Santa Bona. L'arresto è stato disposto dal pubblico ministero Giulio Caprarola. Cini e la Bizzaglia, difesi dagli avvocati Guido Galletti e Marcello Stellin, compariranno stamattina, 31 agosto, di fronte al gip per la convalida e l'interrogatorio di garanzia.