Furti di rame in serie ad aziende e locali: bottino da 200mila euro, tre arresti

Tre misure cautelari in carcere sono state emesse dal Gip di Pordenone nei confronti di una banda di tre stranieri, tutti residenti nella Marca, arrestati nelle scorse ore perché ritenuti responsabili di svariati furti aggravati in ditte della provincia di Udine e Pordenone. Si tratta di B.A., 54enne albanese residente in provincia di Treviso, M.D. 48enne romeno residente a Treviso e B.D. 44enne albanese residente a Godega di Sant'Urbano.

L’indagine, coordinata dal sostituto Procuratore di Pordenone Marco Faion, era scattata dopo il furto messo a segno dalla banda nella notte tra il 10 e l’11 aprile all’interno della ditta Sologas srl a Polcenigo. I tre ladri erano riusciti a rubare circa 5mila contatori dell’acqua in ottone, del peso di ben 5mila kg e del valore complessivo di circa 50mila euro. I tre stranieri si erano poi spostati in località Bus dei salt per rimuovere le plastiche dei contatori. Grazie ai sopralluoghi sul posto i carabinieri erano riusciti a individuare i mezzi utilizzati dai tre malviventi: un furgone Volkswagen Crafter e una Volkswagen Polo. Le indagini hanno rivelato il modus operandi della banda: individuavano locali dismessi o comunque chiusi, operavano di notte, entravano mediante effrazioni di reti, infissi e lucchetti e asportavano cavi, bobine e materiali in rame provocando danni ingente alle aziende e ai locali presi di mira.

Colpi in serie

Nel mese di maggio 2024 la banda aveva messo a segno un altro furto di bobine di rame, asportate nel corso della notte del 20 maggio presso la ditta Greening Italy Ewd srl con sede operativa a San Giorgio di Nogaro per un valore totale di 16.500 euro. Tra la fine di maggio e il mese giugno la banda, composta stavolta solo da M.D. e B.D., aveva colpito ancora sempre di notte: tra il 27 e il 29 maggio all’interno della ditta Cimolai spa di San Giorgio di Nogaro all’interno di un capannone dismesso in cui venivano asportate prolunghe elettriche di cavi industriali contenenti rame e cavi di alimentazione dei macchinari industriali contenenti rame, per un valore stimato pari a circa 40mila euro. Nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2024 venivano asportate dal capannone della ditta Chemia sviluppo 1 s.r.l. di San Giorgio di Nogaro svariati cavi elettrici in rame dalle canaline sui muri e sui soffitti e diverse blindo barre in rame per alimentazione di sistema per un valore di circa 30mila euro. Nella notte tra 12 e il 13 giugno venivano asportati all’interno del capannone ubicato a San Giorgio di Nogaro di proprietà della ditta Falcomer srl, svariati cavi elettrici in rame per un valore di circa 30mila euro.

Nella notte tra il 24 e il 25 giugno il furto più clamoroso: il 44enne e il 48enne hanno raggiunto a bordo del Volkswagen Crafter l'ex pizzeria ristorante "Napoleone" a Castions di Strada (UD). Nella prima notte di lavoro la coppia di ladri ha asportato solo parti delle grondaie in rame dell’immobile pensando di poter terminare il lavoro la notte successiva. I carabinieri di Polcenigo li hanno però colti in flagrante nella notte del 26 giugno dopo che i due malviventi avevano asportato la copertura in rame della cucina e dei tubi per un totale di 460 kg di rame rubati e caricati nel Crafter. All’altezza di Morsano al Tagliamento il furgone è stato fermato dai carabinieri di Polcenigo, in collaborazione con i carabinieri di Cordovado e del Radiomobile di Pordenone. Il materiale rubato è stato sequestrato e i due sono stati arrestati e condotti, su disposizione del PM di turno della Procura di Pordenone, presso le case circondariali di Treviso e Pordenone. Il valore della merce rubata supera i 200mila euro, ma sono molti di più i danni causati dalla banda per asportare fili, cavi e bobine.