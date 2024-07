Deve scontare una pena per furti, si presenta spontaneamente in caserma

Si è presentato con due voluminosi borsoni ed una Bibbia, lunedì sera, intorno alla mezzanotte, al carabiniere in servizio alla caserma della stazione capoluogo di via Cornarotta di Treviso, avendo appreso di un provvedimento giudiziario a suo carico. Immediate verifiche da parte del militare dell'Arma che lo ha accolto, hanno permesso di verificare che effettivamente a carico dell'uomo, un 45enne originario del cosentino ma dimorante a Belluno, pendeva, emessa dal Tribunale di Castrovillari nel 2022, una revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell'ordine medesimo, dovendo espiare un cumulo pene (in prevalenza per reati commessi contro il patrimonio) pari a 3 anni e 7 mesi di reclusione. Al termine delle formalità di rito l'arrestato sarà associato alla casa circondariale di Treviso.