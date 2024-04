Evade dai domiciliari e va a giocare in sala slot: 49enne in manette

Controlli serrati da parte dei carabinieri di Treviso alla vigilia del 25 Aprile: nella tarda serata di ieri, in viale della Repubblica, una donna di 49 anni è stata arrestata in flagrante dopo essere evasa dagli arresti domiciliari per andare a tentare la fortuna in sala slot.

I militari dell'Arma, dopo averla arrestata, l'hanno riaccompagnata a casa in attesa di nuovi provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria. Solo poche ore prima, nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile, i carabinieri hanno fermato anche un 40enne della zona, controllato alla guida di un'auto in via Chiesa. All'interno del veicolo i militari hanno trovato due coltelli a serramanico e ridotte quantità di stupefacente, subito messo sotto sequestro. Il 40enne è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti a offendere.