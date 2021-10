Gli serve denaro per acquistare droga: minaccia e malmena la madre

Si è presentato a casa della madre, pretendendo che lei gli consegnasse del denaro che sarebbero serviti per acquistare droga. Protagonista di questo sconcertante episodio, avvenuto nel pomeriggio di martedì, è stato un 19enne che è stato bloccato e arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Treviso. Il giovane, con precedenti alle spalle e ben conosciuto dalle forze dell'ordine, è finito in cella e deve rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e tentata estorsione. La donna, una trevigiana di 48 anni, di professione operaia, è stata pesantemente minacciata dal ragazzo e poi colpita con alcuni schiaffi al volto (le saranno refertati tre giorni di prognosi presso il pronto soccorso). Terrorizzata dal giovane, la vittima dell'aggressione è stata costretta a richiedere l'intervento dei militari. Una pattuglia, coordinata dal comandante Vincenzo Ferraiuolo, è giunta a casa della donna ed il 19enne ha reagito in malo modo, affrontando fisicamente i militari e colpendo a calci l'auto di servizio.