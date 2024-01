Prende a pugni la compagna incinta e aggredisce un agente della polfer: arrestato

Al culmine di una lite furibonda, a bordo del treno Udine-Venezia, ha iniziato a insultare e prendere a pugni la compagna, peraltro incinta, che stava viaggiando con lui. Fatto scendere alla stazione ferroviaria di Treviso se l'è poi presa anche con un agente della polfer, causandogli lesioni con una prognosi di 25 giorni. Il grave episodio di violenza è avvenuto venerdì scorso, 5 gennaio, e ha visto come protagonista un cittadino tunisino di 28 anni che è stato arrestato e lo scorso 7 gennaio è comparso di fronte al giudice per il processo per direttissima. L'arresto è stato convalidato e per ora lo straniero resta rinchiuso nel carcere di Santa Bona: nei confronti del 28enne, nel dicembre scorso, la Procura di Udine aveva attivato il codice rosso dopo un'aggressione domestica nei confronti della compagna, sua connazionale, con il giudice che ha fatto scattare il divieto di avvicinamento alla donna. A salvare la malcapitata sono stati i vicini di casa che hanno subito avvertito le forze dell'ordine, sentendo i due litigare furiosamente e urlare. Il nordafricano e la donna, entrambi richiedenti asilo, avevano vissuto insieme in provincia di Udine ma ben presto aveva espresso la sua indole aggressiva e violenta. L'uomo ha ben presto violato l'ordinanza del giudice: da qui l'incontro di venerdì scorso, la donna che si è allontanata dalla struttura che le aveva offerto protezione, il viaggio in treno insieme e l'ennesimo gesto di violenza. Il 28enne, sotto lo sguardo atterrito di alcuni passeggeri, ha colpito a schiaffi e pugni al volto la donna, in dolce attesa, rompendole il setto nasale. Il capotreno, subito allertato dai testimoni, ha chiesto l'intervento della polizia ferroviaria e i militari dell'operazione "Strade sicure": il 28enne, accompagnato in ufficio, ha reagito aggredendo anche gli stessi agenti, con uno dei poliziotti che ha avuto la peggio ed è dovuto ricorrere alle cure mediche dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Stessa sorte anche per la donna, medicata e quindi affidata ad una struttura protetta: in ospedale, interpellata dai medici, avrebbe negato di essere stata ferita dal 28enne, attribuendo le lesioni all'intervento della polizia ferroviaria.