Spinta a terra e rapinata della borsa in centro storico: arrestato un 41enne

Nel pomeriggio di giovedì 4 luglio le volanti della Questura di Treviso hanno arrestato un 43enne italiano, autore di una rapina avvenuta pochi minuti prima in pieno centro storico ai danni di una signora di 63 anni. Spinta a terra e trascinata per alcuni metri, la donna ha riportato escoriazioni a gomiti e ginocchia mentre il ladro era riuscito a fuggire con la borsetta.

Il violento scippo risale alle 14.30 in via Giacomelli: testimoni hanno riferito agli agenti della polizia che il rapinatore era fuggito a piedi, poco prima, in direzione Borgo Cavour. Le minuziose descrizioni dell’autore fornite al 113 hanno permesso ai poliziotti di rintracciare il 43enne all’angolo tra Borgo Cavour e via San Liberale. Immobilizzato e sottoposto a perquisizione in flagranza di reato, l'uomo aveva ancora con sé un centinaio di euro in contanti sottratti dal portafoglio della vittima. La borsa della donna e il portafoglio sono invece stati trovati all’interno del cestino di un negozio poco distante dal luogo del fermo. Il 43enne, già gravato da piccoli precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per rapina impropria e, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, messo agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima tenutosi nella mattinata di venerdì 5 luglio.