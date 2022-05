Derubava anziani e disabili nei parcheggi dei supermercati: percepiva il reddito di cittadinanza

Una 53enne di Trevignano, già arrestata dalla squadra mobile lo scorso 15 aprile a Susegana, è stata pizzicata nuovamente a rubare in un negozio di Treviso. Il tribunale ha emesso nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e da qualche giorno si trova in una cella della Giudecca di Venezia. Già avviate con l'Inps le pratiche di revoca del sussidio