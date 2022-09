Rifiuta di mostrare i documenti e malmena i poliziotti, tensione in via Roma

Attimi di tensione nella mattinata di oggi, 13 settembre, lungo via Roma, nel cuore del centro storico di Treviso. Durante alcuni controlli di routine svolti dagli agenti delle volanti un giovane si è rifiutato di esibire i propri documenti d'identità: quando è stato invitato a salire a bordo della volante per essere accompagnato in Questura, per l'identificazione, questo ha aggredito fisicamente i poliziotti, uno dei quali ha riportato lievi lesioni, per qualche giorno di prognosi. Il protagonista di questo gesto, un 23enne di origini nigeriane, con piccoli precedenti, è stato arrestato per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale ma è stato subito rimesso in libertà, in attesa del proseguimento dell'iter giudiziario che seguirà a questo episodio.