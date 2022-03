Verifiche fiscali "ammaestrate", finanzieri davanti al giudice

Dopo sei anni arriva davanti al giudice dell'udienza preliminare il caso di Biagio Freni, 55 anni di Scorzè, luogotenente della Guardia di Finanza di Treviso e dell'ex comandante della Compagnia di Conegliano, il 62enne Stefano Arrighi, accusati di corruzione per aver ricevuto due orologi, del valore di 5 mila euro, in cambio di un controllo fiscale "addomesticato". Freni, che probabilmente ricorrerà ad un rito alternativo, comparirà davanti al gup Marco Biagetti il prossimo 28 giugno mentre Arrighi, per il quale non c'è ancora la data dell'udienza, cercherà di risolvere la sua situazione nel frattempo. Entrambi sono indagati dalla Procura di Venezia anche per gli accessi alla banca dati della Finanza.

Secondo l'inchiesta, condotta dal pubblico ministero Giulio Caprarola, i due sarebbero stati corrotti dall'imprenditore trevigiano Andrea Ongetta (che ha già patteggiato) titolare dell'omonima azienda tessile di Ponte di Piave, molto nota per sponsorizzare anche un team del Motomondiale. Freni, Arrighi e Ongetta erano finiti agli arresti domiciliari, misura subito cancellata dal giudice Angelo Mascolo per il quale non ci sarebbero stati i gravi indizi di colpevolezza. Poi la battaglia tra Procura e difesa e andata avanti fino alla Cassazione, che nel 2017 aveva rilevato come non esistessero più la condizioni che giustifcassero le esigenze cautelari.

Ad incastrare i due finanzieri e Andrea Ongetta ci sarebbero state le intercettazioni ambientali e i video che immortalano gli incontri "informali" avvenuti tra i finanzieri e l'imprenditore: durante uno di questi appuntamenti sarebbe avvenuta la consegna degli orologi, documentata in maniera inequivocabile da un video. Il filmato, secondo la Procura, sarebbe una prova schiacciante. Ma Freni e Arrighi sono indagati anche per una seconda verifica fiscale col trucco, stavolta alla Vello srl di Vedelago, iniziata nel settembre del 2013 e conclusa nel maggio del 2015. La Procura contesta loro di aver sostanzialmente rivelato notizie sul controllo in corso, anche quando ad Arrighi era subentrato come direttore della stessa un altro ufficiale.

In particolare a Freni viene imputato di aver fatto da “intermediario” tra Vello e il capitano, direttore della verifica fino al luglio 2014, mentre ad Arrighi di aver ottenuto, nel giugno 2015, da Vello, tramite Timmi Polcan, titolare della concessionaria “Auto Advice” di Castelfranco (che non è indagato), un sostanzioso sconto da 11.900 euro per l’acquisto di una Bmw X4. Vello è indagato con la stessa accusa nelle vesti, però, di presunto corruttore.

Ad Arrighi viene contestato inoltre il reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio per aver fornito, nel luglio 2015, al concessionario d’auto castellano dal quale aveva acquistato l’auto super-scontata, una copia di un certificato medico, allegato agli atti del fascicolo della verifica fiscale, di Valentina Vello, figlia di Loris e amministratrice della Vello srl. Mentre il sottufficiale Freni deve rispondere, nella sua qualità di comandante della sezione logistico - amministrativa del Comando della guardia di Finanza di Treviso, il reato di truffa per essersi assentato, dall’ottobre del 2015 al luglio 2016, più volte dall’ufficio, sebbene facesse figurare formalmente la sua presenza, quantificando le assenze tra orario di servizio e straordinario in 146 ore.