Assolto dalla guida in stato di ebbrezza per reflusso, la precisazione del Tribunale

Assolto dall'accusa di guida in stato d'ebbrezza perché quando è stato, nel gennaio del 2020 a Treviso, fermato "aveva un fastidioso reflusso gastro esofageo" e inoltre l'apparecchio con cui gli erano state fatte le rilevazioni (tra 1 e lo 0,84 grami per litro) del grado alcolemico nel sangue non era stato soggetto al cambio delle batterie dopo 300 letture. Ma in realtà l'uomo, primario di uno degli ospedali del milanese e che era stato uno dei medici in prima linea durante la prima ondata del Covid che aveva colpito duramente la bergamasca, ha lasciato il processo sì da innocente ma solo perché il giudice lo ha dichiarato non colpevole per la particolare tenuità del fatto.

Con una nota ufficiale a mettere i puntini sulle proverbiali "i" è il presidente del Tribunale di Treviso Antonio Maria Fabbro. «La notizia - spiega Fabbro - si fonda su un travisamento del contenuto e della sostanza della pronuncia del giudice e fornisce perciò al pubblico notizie false e ingannevoli. Secondo l'articolo l'imputato sarebbe stato assolto per "Alcoltest non a norma" e perché "il medico soffriva di una particolare patologia che avrebbe potuto mettere in discussione l'esito dell'etilometro in quanto i dati sulla sobrietà potrebbero essere stati falsati". Purtroppo l'unica cosa che è stata falsata è la verità dei fatti».

«L'applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto ex art. 131bis c.p. - continua il presidente del Tribunale - presuppone che il giudice abbia ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato per il fatto ascrittogli, tant'è vero che, come correttamente precisato nel dispositivo, resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative. Applicando elementari concetti di logica, ne consegue che il giudicante ha ritenuto che l'alcoltest fosse a norma e che nessuna influenza sulla decisione ha avuto la patologia invocata dal difensore dell'imputato».