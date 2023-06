Via De Coubertin e via Lattes a Treviso: lavori per 500 metri di condotte idriche e fognarie

È partita la scorsa settimana l’opera del progetto che prevede la sostituzione delle attuali condotte obsolete, con delle nuove in Via De Coubertin e lungo Via Lattes a Treviso. Il cantiere prevede il rifacimento dei nodi idraulici di collegamento con le condotte esistenti nonché di tutti gli allacciamenti prospicienti il tratto di strada interessata dai lavori, oltre all’installazione dei pozzetti

utenza per l’alloggiamento dei misuratori al limite della proprietà privata. In un’ottica di ciclo idrico integrato sostenibile, per dare impulso agli allacciamenti alla rete fognaria, e limitare così i disagi alla viabilità legati alla presenza del cantiere, contestualmente al rifacimento della condotta idropotabile, il progetto prevede anche la realizzazione su Via De Coubertin di una tubazione fognaria di circa 280 metri con interposti 8 pozzetti d’ispezione da cui partiranno un totale di 11 allacciamenti.

La realizzazione dei lavori avrà delle ricadute sulla viabilità pubblica con conseguente limitazione e regolamentazione del traffico, garantendo comunque l’accesso ai frontisti e ai pedoni in base all’avanzamento dei lavori. I lavori inizieranno prima da Via De Coubertin (zona residenziale nel quartiere di Santa Bona), per poi spostarsi in via Lattes nel quartiere di Canizzano.

«Siamo consapevoli che i cantieri e le limitazioni del traffico causano molti disagi ai cittadini e alla viabilità locale – dichiara il direttore di Ats Pierpaolo Florian – ma siamo altrettanto convinti della necessità di migliorare e integrare le reti per garantire agli utenti un servizio di qualità con competenza». «Prosegue l’opera di implementazione della rete idrica per migliorare i servizi ai cittadini» sostiene Sandro Zampese, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Treviso «importante, in questo senso, è la sinergia con Alto Trevigiano Servizi, per sostituire le condotte obsolete e ammalorate e riqualificare i vari nodi idrici».