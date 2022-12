Bus tampona un furgone, autista 60enne aggredito a pugni da tre stranieri

Hanno preso a pugni e fatto cadere a terra un conducente di un bus della Mom, "colpevole" di aver tamponato un furgone di colore bianco su cui si trovavano. In tre, dopo l'urto (dalle conseguenze peraltro non così importanti sulle carrozzerie, pare solo uno specchietto rotto), sono scesi dal veicolo e si sono resi protagonisti dell'aggressione. Non chiaro se ci sia stato prima un tentativo di dialogo.

L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 21 dicembre, a Treviso lungo via LungoSile Mattei, proprio all'altezza della svolta da via Roma, non distante dalla stazione delle corriere. Ad essere malmenato un 60enne di Pederobba, B.F., che è stato prima soccorso da passanti, colleghi e da una pattuglia della polizia e quindi trasportato in ambulanza dagli infermieri del Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello. Per l'autista solo tanto spavento e qualche lesione molto lieve. Visionando le telecamere di videosorveglianza i carabinieri di Treviso tenteranno di identificare i responsabili dell'aggressione, probabilmente operai di origine balcanica. Il terzetto, dopo il pestaggio, è fuggito via a bordo del furgone, facendo perdere le proprie tracce. Per tutti potrebbe scattare una denuncia.