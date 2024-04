Auto contro bici, ricoverato in ospedale un ciclista 71enne

Tragedia sfiorata oggi a Treviso. Un incidente stradale è infati accaduto nella tarda mattinata di oggi, 20 aprile, in via Terraglio. Intorno alle 12.50, per cause che sono ancora in corso di accertamento, una Opel Adam condotta da una 24enne residente in provincia ha centrato un 71enne di Mestre, in sella ad una bici da corsa. L'uomo, che ha riportato una sospetta frattura al femore, è stato trasportato al pronto soccorso. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Silea.