Auto si incendia in corsa: mamma, due figli e il gatto si mettono in salvo

Poco dopo le 20 di ieri, venerdì 25 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Repubblica a Treviso per l’incendio di un’auto alimentata a metano: in salvo due bambini con la mamma e il gatto. La donna era alla guida dell’auto quando ha notato che qualcosa non andava, si è subito fermata, portando fuori dall’auto i due bambini e il gatto mentre l’auto prendeva fuoco. I vigili del fuoco accorsi dalla centrale con il personale di prima partenza e un’autobotte, hanno spento l’incendio dell’auto andata irrimediabilmente distrutta. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.