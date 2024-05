Auto va a fuoco in pieno centro, non si esclude la pista dolosa

Paura all'alba di oggi, 6 maggio, in pieno centro a Treviso. Intorno alle 5,30 i residenti di via Risorgimento sono stati svegliati da una serie di botti. Erano le gomme delle ruote di una Porche che andava a fuoco. Sono stati subito allertati i carabinieri e i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere prontamente l'incidendio che si stava rapidamente sviluppando. La vettura, che apparterebbe ad un cittadino residente nella zona, è andata praticamente. I militari dell'Arma stanno svolgendo le indagini per accertare le cause. Al momento non verrebbe scartata neppure la pista dolosa.