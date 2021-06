Era intestatario di 25 auto usate per furti e rapine, venditore denunciato

Smascherato dalla polizia stradale di Treviso un 38enne trevigiano, titolare di un salone nel veneziano. Deve rispondere di truffa ai danni dello Stato e per aver indotto in errore i pubblici uffici. Ogni qualvolta i mezzi saranno fermati saranno sottoposti a sequestro

Risultava essere intestatario di 25 auto che erano state usate nel recente passato per furti e rapine. Ad essere identificato e denunciato dagli investigatori della polizia stradale di Treviso un 38enne di Susegana titolare di un autosalone del veneziano, ad Eraclea. L'uomo, pesantemente sanzionato per la grave condotta illecita, dovrà rispondere dei reati di truffa ai danni dello Stato e per aver indotto in errore i pubblici uffici. Ogni qualvolta i mezzi saranno fermati saranno sottoposti a sequestro: questo quanto deciso dalla Procura che ha annunciato che scatterà un alert nei sistemi P.r.a. e della Motorizzazione civile per impedire che il prestanome trasferisca la proprietà dei mezzi ad altre persone.