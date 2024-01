Raid sulle auto in sosta nella notte a Sant'Antonino, vetri infranti su dieci mezzi

Brutta sorpresa in mattinata per i residenti di via Marco Polo, via Zermanese, via Tiepolo e via Morosini. Danni per migliaia di euro per un bottino misero. Intervenuti gli agenti delle volanti della polizia. I residenti del quartiere tornano a chiedere più telecamere di videosorveglianza

Brutta sorpresa stamattina, 10 gennaio, per alcuni residenti del quartiere di Sant'Antonino. I finestrini di una decina di auto, posteggiate in sosta lungo via Marco Polo, via Zermanese, via Tiepolo e via Morosini, sono stati mandati in pezzi da uno o più ladri che hanno fatto razzia all'interno dei mezzi. Il tutto per un bottino esiguo, poche centinaia di euro, provocando danni però per diverse migliaia di euro. Ai residenti non è rimasto che contattare la polizia che in mattinata ha svolto un sopralluogo raccogliendo alcune delle denunce per i danni ed i furti subiti. Tra i residenti c'è chi si dice preoccupato della situazione sicurezza nel quartiere, chiedendo l'installazione di telecamere in quella che è diventata nel tempo una "zona franca" tra la stazione ferroviaria e la prima periferia della città.