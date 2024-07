«L'autovelox è omologato» ma non è vero: automobilista denuncia per falso in atto pubblico

Falso in atti pubblico. E' con questa ipotesi di reato che un cittadino trevigiano ha presentato una denuncia che, pur rimanendo generica, pare essere diretta al Comune di Carbonera e la comando della Polizia Locale. Il motivo? L'uomo, nel novembre dello scorso anno, era stato sanzionato per eccesso di velocità. La multa era scattata quando la vettura era stata "fotografata" da un autovelox posizionato in una strada nel territorio di Carbonera. «La denuncia è indistinta - spiega l'avvocato Fabio Capraro, che ha presentato l'atto a nome dell'associazione "Migliore Tutela" che intende rappresentare i consumatori e le microimprese - diretta a tutti quelli che hanno contribuito a formare l'atto».

Sì perché nel verbale c'era scritto che l'apparecchiatura risulta omologata. «Ma in Italia - torna a dire Capraro - non esistono rilevatori di velocità omologati ma soltanto approvati. E una ordinanza dell'aprile scorso della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sul tema, distinguendo i due concetti. Dicendo anche che, dal momento che manca un decreto che disciplini l'omologazione, praticamente tutti gli autovelox italiani sarebbero irregolari».

L'automobilista pizzicato oltre il limite di velocità - in realtà sarebbe stato sopra soltanto di meno di tre chilometri - aveva impugnato la sanzione davanti al giudice di pace che, nel marzo dell'anno scorso, gli aveva dato ragione. Non contento di avere "purificato" la patente e riottenuto i punti che gli erano stati sottratti, il cittadino ha però deciso di passare al contrattacco. «A noi - spiega Capraro - non interesse chi abbia materialmente scritto il verbale di contestazione. Il fatto è che nell'atto c'è scritto che l'autovelox sarebbe stato omologato. Ma questo è un falso in atto pubblico. L'appello che rivolgiamo è diretto non solo agli automobilisti che hanno tutti i diritti di presentare ricorso ma soprattutto alle amministrazioni comunali perché si fermino dall'utilizzare gli apparecchi per incamerare denaro in maniera illegittima. Non lo affermiamo noi quanto una ordinanza della Suprema Corte».