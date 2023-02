Hanno in casa una cinquantina di preziosi rubati, "stangata" del giudice

Orologi, tra cui uno marchiato Luis Vitton, pendenti, braccialetti, orecchini (anche di semplice bigiotteria), una catenina in oro e un quadrante per orologio da polso con sopra scritto "Auguri per il 60esimo". E' questa parte della ingente refurtiva ritrovata a casa di Kim Cari, 30enne di Salgareda, nel corso di una perquisizione, avvenuta alla fine del 2018, seguita all'identificazione della sue ex ragazza, Melody Held, una 24enne nata ad Arzignano (Vicenza) ma residente a Rovereto, come l'autrice di un furto, avvenuto il 7 febbraio di quell'anno, ai danni di una donna a cui aveva sottratto due anelli d'oro. Nè Cari (difeso dall'avvocato Salvatore Cianciafara) nè l'allora compagna di lui hanno mai saputo spiegare la provenienza di quei 55 pezzi che risultavano tutti rubati in una serie di colpi avvenuti nella zona di Vittorio Veneto. Oggi i due sono stati condannati oggi, 9 febbraio, lei a 2 anni e 3 mesi e lui a 2 anni e 2 mesi. La Held era accusata anche di furto.

La 24enne era stata scoperta quando, un tardo pomeriggio, si era introdotta in una casa in via Mezzavilla a Vittorio Veneto. Aveva atteso che la proprietaria uscisse qualche minuto ed era penetrata dentro. Uscendo era stata però vista da una vicino, riconosciuta e subito denunciata. Nel corso delle indagini le forze di polizia avevano proceduto ad una perquisizione in casa di Caari, trovando quello che, è stato accertato a processo, era il frutto di almeno una trentina di furti in casa.