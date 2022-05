Le chiede di lasciare il marito ma lei rifiuta, 38enne rinviato a giudizio per "revenge porn"

Avrebbe molestato l'amante perché si rifiutava di lasciare il marito e mettersi con lui. Così, nel 2020, avrebbe mandato in giro le foto di lei, riprese in pose "postribolari", giunte fino al telefonino del marito della donna. Un uomo di 38 anni, residente a Treviso, è stato oggi, 31 maggio, rinviato a giudizio per stalking e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. L'uomo, difeso dall'avvocato Remo Lot, comparirà davanti al giudice Francesco Sartorio il 18 aprile del 2023.

La storia è quella un matrimonio che si sfascia e di una "amicizia" che nasce fra l'imputato e una coinquilina, una 27enne, sposata peraltro con il cognato del 38enne. L'uomo stava vivendo una profonda crisi coniugale quando avrebbe avviato una relazione con la "cognata". Arrivato alla separazione, caratterizzata anche da una furiosa lite che avrebbe avuto con l'ex moglie e che l'ha portato a farsi imporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento, il 38enne avrebbe chiesto alla 27enne di mandare all'aria il suo rapporto coniugale e di mettersi con lui. Al rifiuto della donna l'avrebbe stalkerizzata e mandato, per vendetta (il cosiddetto revenge porn) le foto che lei stessa gli avrebbe inviato sul telefonino, tutte caratterizzate da pose molto "sexy", ad una serie di persone, tra cui il marito.

Al 38enne, successivamente alla denuncia, sarebbe stato sequestrato il telefonino dentro cui c'erano le foto incriminate; ma dal dispositivo, secondo il suo legale, non sarebbe emerso nessun invio delle immagini "hot" dell'amante, con cui, va da sé, l'uomo ha interrotto ogni rapporto.