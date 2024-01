Lite furibonda tra due ragazzine in centro, intervengono le volanti e la polizia locale

Ancora un episodio di violenza giovanile in centro storico dopo la rissa di fronte al Riccati nel primo pomeriggio di giovedì con due giovani che si erano affrontati, attorniati dal "solito" capannello di ragazzi che hanno rallentato il passaggio di un bus della Mom. Ieri, sabato, 27 gennaio, due ragazze di 15 e 17 anni, si sono affrontate a calci e pugni lungo corso del Popolo, all'altezza di largo Totila, di fronte a Coin, e per calmare gli animi sono intervenuti gli agenti delle volanti e la polizia locale, con diverse pattuglie. Le due giovani si sarebbero poi ben presto chiarite. Intervenuta in supporto anche un'ambulanza del Suem 118 che ha soccorso un giovane che non si reggeva in piedi a causa dell'alcol e pare anche una signora di circa 60 anni, ferita al volto a causa di una caduta.

"In relazione alla massiva presenza di giovani in centro storico, non si è verificato alcun episodio in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, fatta eccezione per una lite tra due ragazzine di 15 e 17 anni immediatamente placata da personale della Polizia di Stato" così ha spiegato in un comunicato emesso oggi, 28 gennaio, la Questura di Treviso "Le due ragazzine sono state identificate e riaffidate ai rispettivi genitori, non prima che si chiarissero e si abbracciassero, molto dispiaciute per quanto successo. Si è registrato, sempre nel pomeriggio di ieri, un intervento del personale Suem presso un noto supermercato del centro storico, per il soccorso di una donna inciampata accidentalmente all’interno dell’esercizio commerciale, e soccorsa – tra i primi – proprio dai minori presenti in gran numero in prossimità del negozio, rimasti sul posto sino all’arrivo dell’ambulanza". Non semplice per le forze dell'ordine districarsi tra il traffico del tardo pomeriggio del sabato e i tanti ragazzi che sciamavano nella zona per il "classico" giro in centro del sabato. Non chiara la ragione che ha portato le due ragazzine ad affrontarsi.

Si stanno per orea rivelando inutili le contromisure attualmente prese da Comune e forze dell'ordine per contenere il fenomeno della violenza giovanile: finora quasi nessuno di questi episodi ha portato a lesioni gravi per i contendenti. Risse, liti, scontri vengono percepiti quasi come un gioco, magari da immortalare su Tik Tok e in fondo molti dei ragazzi ammettono candidamente che la "vasca" in centro ha spesso come fine quello di assistere a questi scontri. Intanto commercianti e residenti si dicono esasperati e chiedono contromisure. L'estate scorsa un'aggressione al presidente della camera di commercio di Treviso, Mario Pozza, aveva convinto Prefettura e forze dell'ordine a creare un presidio fisso in piazza Borsa. Inizialmente era stato addirittura H24.