Baby gang rapinava ragazzini alle fermate del bus, cinque denunciati

I Carabinieri della Stazione Capoluogo di Treviso nell'ambito di indagini sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia hanno individuato cinque presunti autori, tutti minorenni, di rapine in danno di coetanei commesse in centro a Treviso negli scorsi mesi. Felpe, cinture, scarpe griffate il ricorrente bottino dei giovanissimi che avvicinavano le vittime all'uscita da scuola o poco distante dalle fermate dei mezzi pubblici. Ulteriori particolari in punto stampa che avrà luogo alle 10 odierne al Comando Provinciale Carabinieri di Treviso in via Cornarotta.