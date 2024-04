Rompono a calci il portone di un palazzo, baby gang braccata dalle forze dell'ordine

Da tempo anche i residenti del quartiere di Santa Maria del Rovere, come quelli del centro e di altri quartieri della città (vedi San Liberale), sono alle prese con i guai provocati da un gruppetto di ragazzini, tutti minorenni, che si rendono protagonisti di piccoli atti vantalici o molestano i cittadini, soprattutto i più vulnerabili, anziani ma anche donne, spesso straniere.Nella serata di martedì 23 aprile la gang, composta da sei giovanissimi, tra cui almeno due ragazze, ha pensato bene di prendere a calcioni il portone di un condominio che si trova a lato dell'ufficio postale di piazza Martiri di Belfiore, insultando poi una residente 60enne che ha osato rimproverarli per il danno che avevano provocato.

I ragazzini sono poi scappati, cercando di rifugiarsi nell'androne di uno dei palazzi dall'altro lato della piazza: qui sono stati bloccati da carabinieri, polizia e polizia locale (allertati nel frattempo dalla donna e da altri presenti) in attesa di essere accompagnati in via Cornarotta per essere sentiti. Per loro potrebbe profilarsi una denuncia. Nel frattempo qualcuno tra loro ha pensato bene di farsi qualche selfie con i vigili che li stavano piantonando oltre la porta a vetri della palazzina, a mo' di sberleffo, di sfida. Qualche genitore è intervenuto subito, altri invece sono stati poi convocati, per riaccompagnare a casa i figli.

Piazza Martiri di Belfiore è stata letteralmente "militarizzata" dalle pattuglie delle forze dell'ordine. L'arrivo delle forze dell'ordine è stata occasione per alcuni dei residenti per rincarare la dose contro questo gruppetto di giovani che ne avrebbe combinate diverse negli ultimi tempi. «Abbiamo dovuto mettere delle barriere per evitare che andassero nel terrazzo» spiega un condomino «sono esasperanti». C'è anche chi li avrebbe visti raggungere il tetto di uno dei palazzi e sedersi sui cornicioni. Un gioco stupido e rischioso, con il concreto rischio di cadere nel vuoto.