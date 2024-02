Madre rapisce il figlioletto affidato ad un'altra famiglia, rintracciato dalla polizia

Durante un incontro protetto con il figlioletto di 4 anni, da tempo affidato ad un'altra famiglia su ordine del tribunale, ha rapito il piccolo, con l'intenzione di fuggire con lui all'estero. L'intervento degli agenti delle volanti e della squadra mobile della Questura di Treviso ha sventato il piano architettato da una 25enne straniera, senza fissa dimora in Italia: madre naturale e bambino sono stati rintracciati in provincia di Venezia e il bimbo è stato riaffidato ai genitori affidatari. Il bambino, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne aveva accertato lo stato di abbandono, era stato collocato presso una famiglia che potesse offrirgli un ambiente stabile e protettivo, per non esporlo ad un pregiudizio irreversibile per la sua crescita. Periodicamente sono stati però assicurati incontri in forma protetta tra il minore e la madre, ma proprio nell’ultimo incontro, avvenuto lo scorso 2 febbraio, la giovane ha deciso di sottrarre il minore, dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce.

Da quel momento è stata sviluppata una complessa indagine per individuare la rete di protezione della donna e a ricostruirne i movimenti successivi alla sottrazione del bimbo. L’indagine, che ha visto gli agenti della squadra mobile, coordinati dalla dirigente Immacolata Benvenuto, impegnati anche in prolungati appostamenti, ha consentito infine, in poco più di 24 ore, di individuare la donna e il bambino nel territorio della provincia di Venezia e di intervenire prima che la venticinquenne riuscisse a portare il minore oltre i confini nazionali. Il piccolo, che sogna un giorno di diventare poliziotto, è stato subito tranquillizzato “dai suoi futuri colleghi”, che lo hanno intrattenuto sino al momento del riaffido ai genitori collocatari. La venticinquenne straniera è stata invece deferita all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere, anche penalmente, per la sottrazione del minore.