Veneto Banca, ecco tutti gli indagati per la bancarotta

Due presidenti, tre membri del comitato crediti tra cui il vice presidente, il responsabile della direzione territoriale, un componente del collegio sindacale, oltre ad un avvocato e all'amministratore unico e un componente del cda di una azienda che avrebbe ottenuto uno dei finanziamenti contestati. Sono queste le figure che, con Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato ed ex direttore generale, sono state indagate dalla Procura di Treviso nel cosiddetto filone delle "bancarotte" di Veneto Banca, il terzo troncone d'inchiesta dopo quello che ha portato alla condanna (in due gradi di giudizio) di Consoli per ostacolo alla vigilanza e quello delle truffe perpetrate ai danni degli azioni dell'istituto di credito, arrivato alla vigilia di un processo (l'udienza ci sarà il prossimo 9 novembre) nato già morto in quanto tutte i reati sono già prescritti.

L'ipotesi dei pubblici ministeri Massimo De Bortoli e Gabriella Cama è quella della bancarotta fraudolenta per distrazione e dissipazione, 320 milioni di euro che sarebbe stati "sottratti" dalla massa a disposizione dei creditori della banca attraverso erogazioni di prestiti, mutui e fidi dati a società che non avrebbero avuto i fondamentali per accedere alle linee di credito, date sulla base di garanzie inesistenti o ampiamente sopravalutate.

Alla chiusura delle indagini risultano indagati Mosè Faggiani, condirettore e responsabile commerciale fino al 2014, gli ex presidenti Flavio Trinca e Francesco Favotto, il vice presidente del comitato crediti Romeo Feltrin, Daniele Scavaortz e Roberto Mascalchin che facevano parte dello stesso comitato, Michele Barbisan, responsabile della direzione territoriale, l'avvocato Pierluigi Ronzani, noto avvocato di Conegliano, esperto in diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto societario, diritto sportivo, arbitrati sportivi e contrattualistica ed ex senatore della Lega cui sarebbe stata pagata una ricca parcella per un lavoro inutile), Michele Stiz, componente del collegio sindacale, Mauro Angeli, amministratore unico della Vimet, colosso dell'industria orafa vicentina fallita nel 2017 e creditrice "illustre" di Veneto Banca e Attilio Carlesso, componente del consiglio di amministrazione della stessa società.

Sono 30 le situazioni che la Procura di Treviso ha preso in considerazione (con l'ausilio di una consulenza), concessioni di credito anche risalenti al 2006 (e in parte posizioni provenienti da altri istituti di credito) che i dirigenti della ex popolare avrebbero erogato senza una attenta valutazione della capacità di restituzione. Così, nel giugno giugno 2018, data della dichiarazione di insolvenza di veneto Banca, i liquidatori si sarebbero trovati con una montagna di denaro praticamente impossibile da recuperare. In alcuni casi le perdite sarebbero arrivate a circa il 45% del denaro prestato. Tutto rimane, almeno formalmente, sub iudice in quanto la Cassazione deve esprimersi sulla dichiarazione di insolvenza, confermata in due gradi di giudizio e presupposto di queste indagini. La decisione, che a Palazzo di Giustizia confidano non possa che confermare la sentenza, si conoscerà entro l'inizio del prossimo anno.

«E' un capo di imputazione che mi deve essere spiegato - commenta Emenegildo Costabile, il difensore di Vicenzo Consoli - si parla di distrazione e dissipazione ma non un solo euro è finito nelle tasche del mio assistito come di nessun altro dirigente di Veneto Banca».