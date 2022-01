Anziani avvicinati fuori da market, chiese, cimiteri o al mercato

Le loro vittime designate, quasi tutti anziani e anziane, venivano avvicinate fuori dalle chiese, nei pressi dei cimiteri, dei supermercati o durante il mercato settimanale. Fingevano di conoscerli o di conoscere loro parenti, chiedevano loro informazioni, si rendevano disponibili per un massaggi o per altri lavori. In questo modo abbracciavano i malcapitati per sfilargli gioielli, catenine o orologi di valore come Rolex o simili. Sono tredici i colpi eseguiti in provincia di Treviso, da 1° giugno al 26 agosto dello scorso anno, da una banda specializzata in questo tipo di assalti avvenuti in varie località della Marca tra cui Castelfranco, Oderzo, Conegliano, Mogliano ma anche Istrana, Montebelluna, Altivole, Volpago, Roncade, Nervesa e Paese.

L'indagine dei carabinieri del nucleo investigativo di Treviso, coordinata dal pubblico ministero Massimo De Bortoli, ha permesso di identificare i responsabili delle rapine, messe a segno ai danni di uomini e donne tra i 66 e i 91 anni e che avrebbero fruttato loro diverse migliaia di euro. La refurtiva sarebbe stata rivenduta sul mercato nero. A finire in carcere Samuel Gheorghe e la compagna Lidia Gheorghe, entrambi di 29 anni (il primo era già in cella a lanciano, la seconda è stata rintracciata nel viterbese), Leonard Stoian, 28 anni, e Bianca Dumitru, 23 anni, indivuati qualche giorno fa in provincia di Bologna. Irreperibili al momento altre due donne che facevano parte del gruppo e che sono state colpite daalla misura del divieto di dimora in Veneto. Solitamente, in occasione dei colpi entravano in azione un uomo che faceva da autista, una donna che restava con lui in auto e fingeva di girare in zona e l'esecutrice vera e propria della rapina che poi veniva poi recuperata dai due complici per la fuga.

I carabinieri di Treviso hanno accertato che i balcanici utilizzavano come base un Bed and Breakfast di Mestre, gestito da un altro straniero. Per gli spostamenti utilizzavalo solitamente auto sempre diverse e intestate ad altre persone. In un caso, lo scorso 26 agosto, i malviventi sarebbero arrivati a minacciare la vittima della rapina utilizzando una pistola mentre il 4 luglio, a Roncade, un 70enne ha tentato di resistere al furto del proprio orologio ed è rimasto ferito. Decisiva nelle indagini la collaborazione dei Comuni in cui si sono consumati i colpi, in particolare nel fornire le immagini video delle telecamere di sorveglianza presenti in alcuni dei centri urbani teatro degli assalti.