Assalti ai bancomat del Triveneto, la "banda dei giostrai" chiederà di accedere a un rito alternativo

Nel corso di una lunga indagine condotta dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso gli sono stati attribuiti almeno 15 colpi ai danni di bancomat, di cui cinque in provincia di Treviso, portati a compimento tra l'agosto del 2020 e il maggio del 2021, che avrebbero fruttato circa 180 mila euro. Le undici persone componenti della cosidetta "banda dei giostrai", il prossimo ottobre, compariranno davanti al gup di Treviso in occasione dell'udienza preliminare e faranno richiesta di essere giudicati con il rito alternativo, ovvero un abbreviato o un patteggiamento.

Si tratta di Angelo e Nicolls Garbin di Mareno di Piave (difesi dall'avvocato Giuseppe Muzzupappa), Michel Cavazza di Ponte di Piave (difesi da Fabio Crea), Jimmy Cavazza di San Polo, Devis Cavazza di San Michele al Tagliamento, Stefano Vago di Fontanelle, Vittorio Spigolon di San Polo, Ivan Pozzobon, di San Michele al Tagliamento, Oronzo Cavallo di Mareno, Antonino Ielo, di Conegliano e Silvano De Bei di Chioggia.

Mentre gli ultimi tre avrebbero ricoperto un ruolo di supporto, concedendo l'uso di garage per nascondere le auto usate per i furti o accompagnavano i membri della "banda" sul posto (per questo erano stati messi all'obbligo di dimora) gli altri otto, finiti in carcere, avevano partecipato attivamente a colpi, compiuti attraverso degli ordigni esplosivi artigianali per far esplodere le casseforti e rubare i soldi all'interno. Dentro le auto utilizzate per i colpi sono stati trovati estintori e disturbatori di frequenze per rendere difficoltose eventuali localizzazioni o l'inseguimenti da parte delle forze dell'ordine. Gli inquirenti sospettano che il denaro sia stato reivestito nell'acquisto di auto e nella ristrutturazione di immobili