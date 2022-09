Nuova caldaie, bando del Comune di Treviso per 60mila euro

L’Amministrazione comunale ha rilanciato per l’anno 2022 il bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per l’efficientamento degli impianti termici civili a gasolio, GPL o metano. L’iniziativa, in continuità con quelle promosse gli anni scorsi, intende favorire con un contributo di 60mila euro, l’installazione di nuovi impianti e/o pompe di calore a elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera scopo di perseguire gli obiettivi di risparmio energetico nel settore residenziale e di miglioramento della qualità dell’aria attraverso la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera. A partire dal 2019, il bando caldaie ha permesso di finanziare la sostituzione di 267 impianti obsoleti.

«L’iniziativa ha dato ottimi risultati», afferma l’assessore alle Politiche Ambientali, Alessandro Manera. «Dal 2019 sono stati investiti 560mila euro, permettendo così di incentivare una politica virtuosa volta alla riduzione del Pm10 e la riduzione dei consumi. Fra l’altro, il “plafond” è stato sempre esaurito, segno che il bando caldaie è stato molto apprezzato». Sono ammessi a contributo gli interventi di sostituzione, effettuati a partire dal 31 ottobre 2021, di caldaie installate da almeno 10 anni.

Coloro che avevano presentato domanda di contributo nel precedente bando 2021, ma che erano stati esclusi per esaurimento fondi, possono ripresentare la domanda (con scadenza 30 ottobre 2022) secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti dal presente bando a condizione che gli interventi siano stati effettuati non prima del 14 settembre 2022.

Tutte le informazioni relative ai criteri di partecipazione ed alle modalità di presentazione delle domande di contributo sono riportate nel bando, disponibile a questo link:

https://www.comune.treviso.it/myportal/C_L407/dettaglio/contenuto/bando-impianti-termici-civili-2022

La domanda di partecipazione al bando ed i relativi allegati dovranno essere presentati, a pena di esclusione, esclusivamente tramite il modulo on line reperibile al seguente link:

https://www2.comune.treviso.it/consensoGDPR/index.php?servizio=ambiente&url=https://www.comune.treviso.it/limesurvey/index.php/749782?lang=it