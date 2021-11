Cliente aggredito fuori da un bar, interviene la polizia

In particolare, nel pomeriggio di domenica 7, alle ore 16:20 circa, personale della Sezione Volanti ha denunciato in stato di libertà due cittadini romeni, D.D. e L.D. per lesioni personali aggravate.

I due, unitamente ad almeno altre due persone, dopo una lite per futili motivi hanno aggredito violentemente un uomo che stava consumando una bibita al tavolino di un esercizio pubblico in Via Nino Bixio.

Il tempestivo intervento delle Volanti ha permesso di identificare due dei quattro assalitori i quali, dopo essere stati accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito, sono stati deferiti all’A.G.

Intensa attività dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Treviso nel capoluogo, con l’ausilio del Reparto prevenzione Crimine di Padova.

Nel corso dei controlli sono state identificate 486 persone e controllati 143 veicoli, 7 esercizi commerciali ed elevate 7 sanzioni per violazioni alle norme del C.d.S; inoltre nell’ambito della summenzionata attività sono state denunciate 7 persone.