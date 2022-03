Al bar con lo stesso green pass, quello di un amico: scatta la multa

Due giovani di origini romene, tra loro parenti, sono stati denunciati dai carabinieri di Treviso per il reato di sostituzione di persona nel corso di un controllo effettuato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 11 marzo, da una pattuglia del nucleo radiomobile all'interno di un bar del capoluogo. Gli stranieri hanno esibito ai militari dell'Arma lo stesso "green pass" che era però intestato ad un'altra persona. Per i due indagati è scattata ovviamente anche la sanzione amministrativa per il mancato possesso della certificazione verde.