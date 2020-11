Bar-ristorante aperto anche dopo le 18: scatta la chiusura per trenta giorni

Trenta giorni di chiusura a partire da domani, mercoledì 11 novembre. Così recita l'ordinanza, emessa dalla Prefettura di Treviso ma eseguita dalla polizia locale, con cui viene pesantemente sanzionato il bar-ristorante etnico di Largo Tre Venezie, nel quartiere trevigiano di San Liberale. La scorsa settimana una pattuglia della polizia locale ha svolto un controllo e ha trovato il locale pubblico ancora aperto ben oltre le ore 18. A questo episodio si aggiungono le tante lamentele dei residenti, per schiamazzi e assembramenti continui, e le numerose sanzioni già patite nei mesi scorsi sempre per mancato rispetto delle normative per prevenire il contagio di Covid-19.