Brindisi per l'ingresso in "zona arancione": polizia interrompe la festa al bar

L'episodio domenica alle 17 in via Gasparinetti, nel quartiere di Santa Maria del Rovere. Il locale dovrà restare chiuso per almeno cinque giorni

Con brindisi e musica a tutto volume stavano festeggiando probabilmente l'ultima giornata in "zona gialla" e l'ingresso in "zona arancione" con una festa vera e propria. Erano una quindicina gli avventori presenti domenica pomeriggio, poco dopo le 17, all'interno di un bar di via Gasparinetti, nel quartiere di Santa Maria del Rovere. Questo quanto accertato da alcune volanti della polizia che sono giunte sul posto su segnalazione di alcuni residenti. Il locale, non nuovo a interventi delle forze dell'ordine, sarà ora chiuso per almeno cinque giorni ed il titolare sarà sanzionato con una multa salata. Gli avventori del bar, italiani ed alcuni sudamericani che vivono nella zona, non avrebbero rispettato il dovuto distanziamento interpersonale e alcuni non indossavano la mascherina.