Ruba una bici e la mette subito in vendita sul web, denunciato un 39enne

Nel pomeriggio di ieri, a Treviso, i militari della stazione carabinieri hanno denunciato per ricettazione un 39enne trevigiano, con pregiudizi, trovato in possesso di una "city bike" di proprietà di un concittadino 32enne che l’aveva lasciata poche ore prima momentaneamente in sosta per strada, appoggiata al cavalletto e che, non avendola più ritrovata, ne aveva denunciato il furto. L’indagato aveva già posto in vendita il velocipede su un sito on-line di annunci economici, ma è stato bloccato prima di riuscire a rivenderlo a terzi dai militari dell’Arma che hanno restituito la bici al legittimo proprietario e contestualmente hanno verificato come l’uomo disponesse, presso la propria dimora, di un’ulteriore "city byke", sulla cui provenienza sono in corso accertamenti e che è stata momentaeamente posta sotto sequestro.