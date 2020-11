Bici rubata a Casier, ritrovata a Treviso: denunciato un 19enne

Un 19enne di Treviso è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri di Dosson. Il giovane, durante un controllo eseguito nei giorni scorsi in piazza Martiri di Belfiore, a Treviso nel quartiere di Santa Maria del Rovere, mentre era in sella ad una bicicletta del valore di circa 600 euro che era stata rubata a Casier lo scorso 11 novembre. La bicicletta è stata restituita al proprietario che certamente non poteva sperare di riottenerla.