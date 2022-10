Tentano di vendere una bici rubata ma all'appuntamento si presentano i carabinieri

Mettono in vendita su una piattaforma on line una bici rubata ma all’appuntamento con l'acquirente hanno trovato i carabinieri. È accaduto a Treviso ieri pomeriggio, 19 ottobre, nei pressi del Duomo, dove un 15enne e un 16enne, entrambi stranieri, studenti e incensurati, avevano dato appuntamento a quello che credevano l’acquirente e che invece altri non era che il proprietario della bici da corsa, del valore di 300 euro, rubatagli qualche giorno fa mentre era parcheggiata per strada e che l’aveva riconosciuta, appunto, su un’inserzione di vendita on line. Il derubato si è subito rivolto ai carabinieri della stazione di Treviso per sporgere denuncia di furto e i militari dell'Arma sono quindi passati all'azione sorprendendo i due giovanissimi in possesso della bicicletta. La loro posizione, con l'ipotesi di reato di ricettazione in concorso, sarà ora posta al vaglio del tribunale per i minori. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.

Coltello in mano, passante chiama i carabinieri: 16enne denunciato

Era stato visto ieri pomeriggio, 18 ottobre, mentre si stava aggirarando nel parcheggio nei pressi di una scuola di un piccolo centro del "Montello", in provincia di Treviso, con un coltello a serramanico da un passante che, preoccupato, ha segnalato il fatto ai Carabinieri. Alla pattuglia di militari dell'Arma intervenuti tempestivamente sul posto, lo studente 16enne straniero, sottoposto a controllo, consegnava spontaneamente il coltello, con una lama di 7 centimetri, in suo possesso senza giustificato motivo. L'arma è stata sequestrata e la posizione del minore, denunciato, sarà ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria minorile.

Conegliano, 29enne maltrattava i famigliari: condannato, va in carcere

Arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Conegliano un 29enne già noto alle Forze dell’Ordine destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Venezia. L'uomo, rintracciato dai militari dell'Arma a Oderzo nella prima mattinata di oggi, 19 ottobre, e condotto in carcere a Treviso, deve scontare una pena detentiva di 4 anni e 7 mesi per rapina in danno di un esercizio commerciale, maltrattamenti di conviventi e lesioni personali commesse nel coneglianese tra il 2017 e il 2018.